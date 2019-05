Catalunha

A última audiência do processo dos 12 políticos separatistas que estão a ser julgados por tentativa de independência da Catalunha em outubro de 2017 foi fixada para 11 de junho próximo, anunciou hoje o Supremo Tribunal espanhol.

O tribunal avança que em 10 e 11 de junho terão lugar as alegações finais da defesa e dos acusados, as últimas etapas desta fase do processo iniciado em 12 de fevereiro último e que assim terá durado quatro meses.

A sentença do processo deverá ser lida em outubro ou novembro, segundo fontes que seguem o julgamento.