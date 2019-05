Operação Fizz

O ex-procurador Orlando Figueira, condenado na operação Fizz, congratula-se com a decisão do Ministério Público de querer investigar o banqueiro Carlos Silva por eventual corrupção e branqueamento de capitais e o advogado Proença de Carvalho por alegado falso depoimento.

Em resposta à agência Lusa, Orlando Figueira, ex-magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) disse que a pretensão do MP "vai ao encontro do que sempre evocou", isto é, que "Carlos Silva e Daniel Proença de Carvalho não tinham dito a verdade".

A procuradora Leonor Machado quer extrair uma certidão do processo para investigar crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais cometidos pelo, à data dos factos, presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), o banqueiro luso-angolano Carlos Silva, e ainda um alegado falso depoimento do advogado Daniel Proença de Carvalho.