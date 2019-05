Actualidade

O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, condenou hoje o impasse criado pelo Governo angolano, acusando o executivo de "falta de diálogo" sobre as questões ligadas às exéquias fúnebres do líder histórico do partido, Jonas Savimbi.

Os restos mortais do líder histórico da União Nacional para a Independência Total de Angola saíram do cemitério do Luena, na província do Moxico, quando era suposto terem chegado ao Cuíto hoje de manhã, onde se encontra a família de Jonas Savimbi e a direção da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Numa conferência de imprensa no Cuíto, Samakuva indicou que estava tudo preparado para receber os restos mortais na capital do Bié e que face à falta de diálogo há "algo que se está a passar, que o partido não entende".