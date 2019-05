Europeias

O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, disse hoje, em Cascais, estar "aliviado" com os resultados das eleições europeias de domingo que fortaleceram a continuidade do projeto europeu.

O responsável falava durante as Conferências do Estoril, que decorrem até 29 de maio na Nova School of Business and Economics, onde disse que "muitos temiam que os anti-europeus ganhassem", o que não aconteceu.

"É verdade que os partidos populistas cresceram, mas menos do que esperado", disse no final aos jornalistas.