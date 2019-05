Actualidade

A professora acusada de seis tentativas de extorsão admitiu hoje parcialmente os crimes, no início do julgamento, no Tribunal de Vila Real, justificando ter agido por impulso, raiva e vingança.

A arguida de 42 anos está acusada pelo Ministério Público (MP) de ser a autora de seis crimes de extorsão, na forma tentada, e de mandar mensagens por telemóvel a ameaçar expor as vítimas se não pagassem uma determinada quantia em dinheiro.

No início do julgamento, a professora admitiu parcialmente os crimes ao coletivo de juízes, assumindo ter mandado mensagens a três pessoas, uma mulher e dois homens.