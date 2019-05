Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa, disse hoje à agência Lusa que o Tribunal de Contas (TdC) deu visto favorável ao processo de constituição da empresa regional Águas do Alto Minho.

"O TdC deu hoje visto favorável ao processo de constituição da empresa Águas do Alto Minho. Esta empresa resulta de uma parceria pública entre as Águas de Portugal e sete municípios do Alto Minho", afirmou o socialista, que é também presidente da Câmara de Viana do Castelo.

José Maria Costa adiantou que, com o visto favorável do TdC, a CIM do Alto Minho "vai agora concluir o processo de adesão com a escritura pública para ser iniciada a atividade da empresa regional".