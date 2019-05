Brexit

O ministro do Ambiente britânico e candidato à sucessão da primeira-ministra Theresa May, Michael Gove, prometeu hoje a naturalização gratuita a todos os cidadãos europeus no Reino Unido, além de abolir a necessidade de prova de residência.

"Enquanto primeiro-ministro, vou garantir os direitos dos cidadãos europeus e renunciar à taxa para a nacionalidade britânica", afirmou, através da rede social Twitter.

O anúncio foi feito após uma entrevista à Sky News do deputado conservador Alberto Costa, segundo o qual Gove aceitou uma proposta para os europeus terem os seus direitos de residência garantidos sem a necessidade de se candidatarem, além da possibilidade de se naturalizarem gratuitamente, sem pagar os mais de mil euros que custa o processo.