Inquérito/CGD

O ex-administrador da La Seda Manuel Matos Gil disse hoje no parlamento que não deve "absolutamente nada" à Caixa Geral de Depósitos (CGD), tal como as sociedades com que está relacionado.

"Eu não devo absolutamente nada, a Selenis [SGPS, hoje Jupiter] não deve absolutamente nada, a IMG [Imatosgil] não deve absolutamente nada", disse Manuel Matos Gil à deputada do PS Constança Urbano de Sousa, depois de uma acesa troca de palavras.

A IMG, empresa da esfera de Manuel Matos Gil, detinha 30% do capital da Selenis SGPS, de acordo com o empresário, e participou num aumento de capital da La Seda (que tinha o projeto Artlant em Sines) com um crédito de até 115 milhões de euros concedido pela CGD juntamente com a empresa Caixa Capital.