Actualidade

O Estado só recuperou perto de 5,3 mil milhões de euros de um total de 28,3 mil milhões de euros em auxílios concedidos à banca entre 2007 e 2018, segundo o Banco de Portugal (BdP).

No relatório extraordinário relativo a instituições de crédito que recorreram a fundos públicos, que o regulador entregou ao parlamento e hoje divulgado, é possível encontrar várias operações em que ocorreram reembolsos, mas ainda falta devolver uma grande parte do dinheiro.

As únicas instituições bancárias assinaladas no documento como já tendo devolvido a totalidade do que o Estado lhes disponibilizou foram o BCP (três mil milhões) e o BPI (1,5 mil milhões), montantes que dizem respeito à subscrição de Contingent Convertible Bonds ('CoCos' - obrigações convertíveis em capital) em junho de 2012.