Actualidade

O projeto "Windows", com curadoria de José Capela, é o representante oficial de Portugal na Quadrienal de Praga - PQ19, na República Checa, que decorrerá de 06 a 16 de junho, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

De acordo com este organismo, que promove a participação oficial portuguesa no certame internacional dedicado à cenografia e arquitetura teatral, o projeto "Windows" é inaugurado no dia 06 de junho, às 18:30, no Palácio Industrial Vystaviste.

A 14.ª Quadrienal de Praga "Performance Design and Space" será dedicada ao tema "Imaginação, Transformação, Memória", sob direção-geral de Pavla Petrová.