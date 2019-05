Incêndios

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vai prestar esclarecimentos no parlamento no dia 05 de junho sobre o envolvimento da Força Aérea no combate aos incêndios, foi hoje decidido, na sequência de um requerimento do PSD.

O requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa Nacional e ficou decidido que na próxima reunião com o ministro, prevista para dia 05 de junho, haverá um período para se falar sobre esta matéria, disse à agência Lusa o deputado do PS Miranda Calha.

O PSD pediu esta audição para que o ministro da Defesa preste "todas as informações" sobre "os termos do envolvimento da Força Aérea Portuguesa no combate aos incêndios rurais".