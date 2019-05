Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) estima arrecadar este ano entre 945,9 milhões e 1.156,1 milhões de euros em cobrança coerciva de impostos, indica o Plano de Atividades para 2019, agora divulgado.

A meta definida para 2019 é ligeiramente superior à que foi definida para 2018, sendo que, no ano passado, e de acordo com os dados da Conta Provisória do Estado, o valor de dívida em processo de execução fiscal que foi cobrada ascendeu a 1.065 milhões de euros.

Esta meta visa a cobrança de dívidas que se encontram em processo de execução fiscal e, de acordo com o documento, para atingir os valores apontados, a AT está a apostar na monitorização dos sistemas de cobrança coerciva e na promoção da eficiência na tramitação de dívida nova.