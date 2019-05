Actualidade

O relatório do Banco de Portugal (BdP) relativo a instituições de crédito que recorreram a fundos públicos não divulga os nomes dos grandes credores da banca, para proteger "o financiamento da economia" e a "estabilidade financeira".

O regulador, que entregou o documento ao parlamento, justifica que estes dados estão "abrangidos pelo segredo bancário" e por isso relegou-os para um anexo, que não foi divulgado.

Assim, de acordo com o BdP, "a informação em causa reconduz-se à vida e à atividade principal das instituições de crédito abrangidas pelo presente dever de reporte extraordinário e às relações destas com os seus clientes, mais concretamente a operações bancárias (mormente de crédito) com dados individuais sobre os clientes".