Liga das Nações

Mário Rui, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes juntaram-se hoje à seleção portuguesa de futebol, no segundo dia de preparação com vista à participação na fase final da Liga das Nações.

Com a chegada do trio português, passam a ser 18 os internacionais à disposição do selecionador Fernando Santos, que ainda espera pelas chegadas de Beto, Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e do 'capitão' Cristiano Ronaldo, todas previstas para quarta-feira.

Na segunda sessão de treinos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, todos os disponíveis subiram ao relvado, sendo que os guarda-redes Rui Patrício e José Sá fizeram trabalho específico à margem dos companheiros.