Actualidade

A Associação Portuguesa de Fertilidade (APF) defendeu hoje que os casais devem estar mais protegidos na nova lei da gestação de substituição de forma a minorar o risco de perderem o filho caso a gestante se arrependa.

A posição da APF foi expressa numa audição no grupo de trabalho da Procriação Medicamente Assistida, no parlamento, que está a ouvir várias entidades acerca do projeto-lei do BE sobre a gestação de substituição, apresentado na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional a várias normas da lei.

O projeto-lei do Bloco de Esquerda prevê que a gestante possa anular o seu consentimento até ao momento de registo da criança, ou seja, durante os 20 dias após o nascimento.