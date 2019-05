Actualidade

O curador português João Laia foi nomeado curador chefe do programa de exposições do Museu de Arte Contemporânea Kiasma, em Helsínquia, entrando em funções a 03 de junho, foi hoje anunciado.

"João Laia (nascido em 1981), de Portugal, foi nomeado chefe curador das exposições no Kiasma. Ele será responsável pelo programa de exposições no Kiasma, em conjunto com o diretor do museu, Leevi Haapala. A iniciar funções a 03 de junho, João Laia sucede a Maria Sakari, nomeada diretora do Museu de Arte Ateneum, em Helsínquia", refere o Kiasma num comunicado divulgado na plataforma e-flux.

O diretor do museu, Leevi Haapala, citado no comunicado, mostrou-se satisfeito por ter João Laia na sua equipa, "para reforçar o papel internacional do Kiasma e da National Gallery finlandesa".