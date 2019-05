Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) vai requerer a apreciação parlamentar do diploma que revê a carreira especial de enfermagem, por entender que permanecem obstáculos à progressão destes profissionais, adiantou o partido em comunicado.

"O Bloco de Esquerda tem defendido que os enfermeiros devem ter um tratamento justo por parte do Governo. Defendemos que o tempo de serviço deve ser contado e relevado para o posicionamento remuneratório e que não pode haver diferença de tratamento entre CTFP [Contrato de Trabalho em Funções Públicas] e CIT [Contrato Individual de Trabalho]", lê-se no comunicado sobre o pedido de apreciação parlamentar.

O Bloco refere que já tinha proposto uma alteração em sede de Orçamento do Estado para solucionar a questão, que não foi acolhida, e que desde então tem questionado o Governo, "expondo situações de perfeita injustiça em inúmeras instituições do SNS, seja pela incorreta contabilização do tempo de serviço, seja pela diferença de tratamento baseada no vínculo laboral dos trabalhadores".