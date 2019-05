Actualidade

Os deputados municipais do PS sugeriram hoje à Câmara de Lisboa que o empreiteiro responsável pela destruição de 33 painéis de azulejos, num edifício no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, seja obrigado a pagar a sua nova execução.

Intervindo na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), a deputada Simonetta Luz Afonso vincou que, "dado que o autor dos azulejos é vivo" e que "deve ter os desenhos originais na sua posse", a "coima mais eficaz poderia ser obrigar o empreiteiro a pagar a execução" dos painéis de azulejos que deveriam ter sido mantidos durante a transformação do edifício num hotel e que ficaram danificados ou deitados no lixo.

Em resposta, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado (PS), disse que "foi aberto um processo de contraordenação", acrescentando que o pagamento de novos azulejos por parte do empreiteiro "é uma excelente sugestão", sem, no entanto, revelar mais pormenores.