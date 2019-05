Actualidade

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, promove mais uma edição da Mostra de Teatro Universitário, de quinta-feira a 11 de junho, com a apresentação de trabalhos de quatro grupos e com uma oficina.

A Mostra de Teatro Universitário (MTU), que arrancou em 2012, vai contar com a participação de três grupos locais - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC), Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) e Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC) - e do Teatro Universitário do Porto (TUP).

"Queremos desafiar os grupos a ampliarem as experiências de criação no contexto universitário e responder a um desafio: Como se faz teatro hoje e que teatro se pode fazer hoje no contexto universitário, quando as práticas de criação são mais amplas do que nunca?", afirmou o diretor do TAGV, Fernando Matos de Oliveira, durante a apresentação da MTU.