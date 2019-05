Actualidade

O festival Fado, que começou em 2011 em Madrid e pretende "mostrar a permanente interação do fado com outros géneros", também chega este ano à capital do Equador, Quito, anunciou hoje a promotora da iniciativa.

"Este ano, a cidade de Quito no Equador é a grande novidade que se junta a esta edição", refere a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado sobre a nova edição da "maior mostra de fado a nível internacional, que nasceu em 2011 em Madrid e já conta com grandes cidades da Europa, África e América Latina, como Madrid, Sevilha, Barcelona, Rabat, Casablanca, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Santiago do Chile, Bogotá, Lima e Cidade do Panamá".

Para a "expansão no continente americano" do festival, a promotora convocou o cantor António Zambujo e a fadista Carminho.