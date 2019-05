Actualidade

A Supertaça Cândido de Oliveira, que opõe o campeão nacional de futebol Benfica ao vencedor da Taça de Portugal Sporting, vai jogar-se no dia 04 de agosto no Estádio do Algarve, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a atribuição do jogo ao recinto algarvio, após três anos no Estádio Municipal de Aveiro, retornando quatro anos depois ao palco em que as duas equipas se defrontaram pela última vez, com vitória dos 'leões' por 1-0.

Segundo o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Carlos Alves Caetano, esta medida trará à região uma "festa inesquecível" e um "espírito muito peculiar que se transporta para as próprias equipas", prometendo "casa cheia".