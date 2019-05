Actualidade

O vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa defendeu hoje que têm de ser feitos estudos de ensombramento e de impacto visual do projeto Portugália Plaza, que prevê a construção de um edifício com 60 metros e 16 andares.

Falando na Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Manuel Salgado (PS) lembrou que o projeto que está em período de discussão pública até dia 18 de junho "visa substituir um projeto que estava aprovado e que estava em obra", defendendo que o atual, que deu entrada na câmara em 2018, "traz mais vitalidade a esta zona da cidade do que o programa anterior".

No entanto, o autarca salientou que "é possível, como é óbvio, que o projeto que está neste momento em apreciação tenha alterações", na sequência das críticas e sugestões que estarão presentes no relatório a ser elaborado após a consulta pública.