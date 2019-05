Actualidade

O presidente do Conselho Europeu assumiu hoje como objetivo o equilíbrio de género na nomeação para os cargos de topo das instituições europeias, embora não haja um consenso entre os 28 quanto à possibilidade de duas mulheres ocuparem os mesmos.

"Não é apenas o meu objetivo ter um equilibro de género. Houve uma maioria visível na mesa [do Conselho Europeu] favorável a essa premissa", revelou Donald Tusk, para, em seguida, clarificar que "equilíbrio de género significa duas mulheres" nos cargos institucionais de topo na Europa, que incluem as presidências do Parlamento, Comissão e Conselho e o posto de Alto Representante para Política Externa.

"Veremos se é possível, mas é o meu objetivo", pontuou, sem deixar de notar que a ideia não é consensual entre os chefes de Estado e de Governo dos 28 que hoje estiveram reunidos em Bruxelas para um jantar informal de trabalho.