Actualidade

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje que a Autoridade Nacional Palestiniana, liderada pelo partido Fatah, na Cisjordânia, e o movimento Hamas, em Gaza, fazem detenções arbitrárias a críticos e opositores pacíficos.

"A Autoridade Palestiniana e o Hamas permanecem amargamente divididos, mas unidos numa abordagem de esmagar a dissidência", acusou o diretor adjunto do Médio Oriente e Norte da África da HRW, Eric Goldstein, em comunicado.

"Os líderes que estão no poder há mais de uma década sem eleições deveriam, no mínimo, ouvir as críticas, não puni-las", observou.