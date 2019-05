Actualidade

As denominadas "lojas com história" de Portugal continental e ilhas vão estar a partir de hoje inventariadas numa plataforma 'online' de valorização do comércio local, que arranca com 165 registos, segundo o Governo.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres avançou que a plataforma, apresentada esta tarde em Lisboa, vai reunir o inventário nacional, disponível em comerciocomhistoria.gov.pt, sendo numa primeira fase um projeto piloto com dados dos municípios do Porto, Lisboa, Coimbra, Funchal e Fundão.

"Esta plataforma nacional vai agregar todos os estabelecimentos que são conhecidos ao abrigo da lei que estabelece o regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local", explicou João Torres.