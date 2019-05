Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou os responsáveis de uma instituição de Famalicão, distrito de Braga, de escravizarem raparigas que foram acolhidas para seguirem uma vida religiosa, divulgou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Segundo nota publicada no 'site' daquela procuradoria, a acusação diz que as raparigas eram sujeitas a um "clima de terror, que as mantinha em regime de total submissão, sem possibilidade de reação".

Em causa está a Fraternidade Missionária Cristo Jovem, sendo os arguidos um padre e três mulheres que estavam à frente dos destinos da instituição, todos acusados de nove crimes de escravidão.