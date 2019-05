Actualidade

Os presidentes das câmaras de Santo Tirso, Joaquim Couto, e de Barcelos, Miguel Costa Gomes, são os autarcas detidos hoje por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Além de Joaquim Couto e Miguel Costa Gomes, a PJ deteve o presidente Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que a detenção está relacionada com "negócio no âmbito de contratação pública" e resulta de "inquérito titulado pelo Ministério Público - Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto".