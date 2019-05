Operação Marquês

O juiz de instrução da Operação Marquês, Ivo Rosa, já tem a ajuda de uma magistrada, com funções de assessora jurídica, tal como tinha solicitado ao Conselho Superior da Magistratura (CSM), disse à Lusa fonte oficial.

O gabinete de imprensa do CSM respondeu hoje à agência Lusa que "a magistrada já iniciou funções" de assessoria junto de Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Criminal, sem adiantar mais pormenores sobre quanto é que começaram as funções.

Ivo Rosa, que dirige, desde 28 de janeiro, a instrução da Operação Marquês, que tem como principal arguido José Sócrates, tinha pedido ao CSM assessores jurídicos para o auxiliarem nesta fase processual, que só deverá estar concluída no final do ano ou início de 2020.