A empresária Manuela Couto, mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, junta-se ao marido na lista das pessoas detidas hoje por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, confirmou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A mulher de Joaquim Couto, de 48 anos, é administradora da W Global Communication (antiga Mediana) e foi uma das cinco pessoas detidas em outubro de 2018 pela PJ no âmbito da Operação Éter por crimes económicos associados da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Além de Manuela Couto e do marido, de 68 anos, foram hoje detidos pela PJ, no âmbito de uma operação com o nome de código "Teia", o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, de 61 anos, e o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, de 68 anos.