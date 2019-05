Actualidade

A primeira deslocação oficial do novo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, vai ser a Bruxelas, onde deverá reunir-se nos dias 04 e 05 de junho com responsáveis da União Europeia e da NATO, informaram fontes oficiais.

De acordo com o gabinete da presidência ucraniana, Zelenski vai reunir-se com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker e com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, além de outros altos funcionários de instituições europeias.

O novo presidente da Ucrânia vai informar a União Europeia e a Aliança Atlântica sobre a situação que se vive nas regiões da Ucrânia onde se verificam confrontos entre as forças pró-russas e o Exército de Kiev, desde 2014, no sentido de encontrar "caminhos para os esforços internacionais para por fim à guerra em Donbass".