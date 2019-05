Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, e a chefe da diplomacia da União Europeia representam na segunda-feira o Grupo de Contacto para a Venezuela numa reunião, nos Estados Unidos, sobre a crise venezuelana, anunciou hoje fonte comunitária.

Em comunicado, o Serviço Europeu de Ação Externa dá conta de que, "em representação do Grupo Internacional de Contacto, Federica Mogherini, juntamente com os ministros dos Negócios de Estrangeiros de Portugal e do Uruguai, reúne-se na próxima semana com os ministros dos Negócios de Estrangeiros do Canadá, Chile e Peru, em representação do Grupo de Lima".

O encontro, que visa discutir a situação na Venezuela, realiza-se em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na segunda-feira.