O investimento de 40 milhões de euros no oleoduto para abastecer o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que é "uma absoluta necessidade", será feito por entidades privadas, disse à agência Lusa o ministro do Ambiente e da Transição Energética.

"Esse investimento será sempre feito por entidades privadas. Temos neste momento uma candidatura para o poder fazer, utilizando aquele que é o melhor dos canais que é a conduta do Alviela, uma conduta com 150 anos que abastece Lisboa e que está em curso ser desativada, porque já existem outras alternativas", afirmou o governante, no final da audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Antes, o ministro tinha anunciado que será construído um oleoduto para abastecer o aeroporto de Lisboa, que aproveitará uma conduta de água existente, que deverá estar concluído até ao final do primeiro semestre de 2021.