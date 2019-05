Actualidade

O ministro do Ambiente e da Transição Energética afirmou hoje no parlamento que vai ser lançado o concurso a prospeção de lítio em nove das 12 áreas identificadas com elevado potencial, tendo três sido eliminadas por ficarem em "áreas ambientalmente sensíveis".

A pesquisa, prospeção e exploração de lítio foi um dos temas mais levantados hoje pelos deputados da comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o que levou o ministro Matos Fernandes a realçar que "não existe, neste momento, nenhuma exploração de lítio autorizada".

"Vai ser lançado o concurso para ser feita a prospeção para saber se nessas nove áreas existe ou não existe lítio. Se existir lítio, e se quem ganhar esse concurso quiser passar para a exploração, tem que fazer um estudo de impacte ambiental sobre o projeto", afirmou o ministro do Ambiente, realçando que só pode avançar se, do ponto de vista ambiental, receber 'luz verde'.