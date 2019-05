Actualidade

O arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, alertou hoje para as consequências da desertificação e do envelhecimento populacional no Alentejo, temendo pelo futuro de muitas aldeias, freguesias e até de pequenas vilas da região.

"Quem chega de fora vê as comunidades mais reduzidas e muitas escolas do ensino básico encerraram e preocupa-me muito a continuidade de muitas aldeias, freguesias e até de pequenas vilas, que pode estar comprometida", afirmou.

O prelado alentejano falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar a mensagem do Papa Francisco para o 53.ª Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no domingo.