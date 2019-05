Actualidade

A assembleia-geral da Lusa de hoje para votação do orçamento e plano de atividades foi encerrada a pedido do acionista Estado, aguardando-se agora a convocação de uma nova no prazo de 30 dias, disse o presidente.

Os acionistas da Lusa, da qual o Estado detém a maior posição, tinham adiado, pela segunda vez, em 29 de abril, a reunião magna, para hoje, tendo em vista a aprovação de três pontos, entre os quais o plano de atividades e orçamento para este ano.

"O acionista Estado, através da sua representante, disse que não havia condições" para aprovar os três pontos, pelo que deu "por encerrada" a assembleia-geral, disse o presidente do Conselho de Administração da agência, Nicolau Santos, à Lusa.