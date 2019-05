Incêndios

A circulação ferroviária na Linha do Norte está cortada nos dois sentidos entre a Vala do Carregado e Setil devido a um incêndio, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A linha foi cortada às 16:45, por indicação da Proteção Civil, devido a um incêndio que está a ser combatido", disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

O corte afeta o troço entre a Vala do Carregado, no concelho de Vila Franca de Xira, e Setil, no concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, com a circulação interrompida nos dois sentidos.