Actualidade

A aterragem de emergência de uma aeronave de instrução hoje em Avis (Portalegre) terá sido motivada por uma falha de motor, disse fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o piloto, de 26 anos e de nacionalidade francesa, efetuou a aterragem de emergência "cumprindo com os procedimentos".

Segundo a fonte do GPIAAF, o piloto, único ocupante da aeronave, frequenta a academia L3 Commercial Training Solutions (L3 CTS), com sede no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.