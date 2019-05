Actualidade

O Estado pode perder a opção de compra sobre a coleção de arte de José Berardo caso uma das partes discorde do valor da avaliação, indica a adenda ao protocolo assinado entre ambos em 2016.

De acordo com o documento consultado hoje pela agência Lusa nos serviços do Ministério da Cultura, a adenda determina claramente a atribuição, pela Associação Coleção Berardo, proprietária da coleção, do direito de opção de compra ao Estado.

Esse direito, estabelecido na cláusula V da adenda, atribui a opção de compra por um valor a determinar, de modo a que a coleção "possa vir a integrar de forma definitiva o património da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea --- Coleção Berardo, nos termos dos estatutos aprovados no decreto-lei 164/2006".