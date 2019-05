Actualidade

A Câmara de Lisboa contratou pareceres jurídicos externos no valor de mais de 88 mil euros sobre o programa de renda acessível de São Lázaro, ao qual o Tribunal de Contas recusou o visto prévio, foi hoje revelado.

A questão foi colocada pelo CDS-PP na reunião pública do executivo municipal e a vereadora da Habitação, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita na lista do PS), respondeu que foi próprio departamento jurídico da Câmara que aconselhou o pedido de pareceres externos, que "foram elaborados e, com certeza, serão entregues aos vereadores".

O vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira questionou a Câmara sobre a contratação pelo município de pareceres jurídicos, no valor de mais de 88 mil euros: "Estes pareceres jurídicos já foram elaborados, estão disponíveis para análise da própria Câmara? Há algum parecer jurídico do nosso departamento jurídico que possa ser disponibilizado aos vereadores?".