O Governo de Angola vai pagar a totalidade da dívida às empresas portuguesas até final deste ano, tendo já desembolsado 250 milhões de dólares de um total de cerca de 500 milhões (447 milhões de euros) em dívidas certificadas.

"Apurámos um valor de cerca de 500 milhões de dólares, do qual 50% já está pago, e em breve será feito um pagamento de 40 milhões e, mais importante, o Governo de Angola assumiu com o Fundo Monetário Internacional que este ano vai pagar todas as dívidas que estão formalmente registas nas contas públicas", disse à Lusa o secretário de Estado da Economia.

Em entrevista à Lusa no dia em que participa no Fórum Portugal-SADC, em Carcavelos, Sérgio dos Santos disse que "até ao próximo ano há um calendário de pagamento para as dívidas reconhecidas fora dos procedimentos normais de execução do Orçamento do Estado, e provavelmente essas empresas já vão celebrar um clima de negócios diferente no final do ano".