Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, PSI20, a subir 0,18% para os 5.054,79 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa acompanhou as fortes quedas das principais praças europeias e registou uma descida de 1,19% no índice PSI20, para 5.045,81 pontos, com uma única cotada em terreno positivo.

Só a EDP Renováveis, que terminou com uma subida de 1,26% para 8,85 euros, escapou ao 'vermelho' entre as 18 cotadas que integram o PSI20.