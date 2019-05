Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul disse hoje que os turistas que se encontravam a bordo da embarcação que naufragou no Danúbio não levavam coletes salva-vidas.

De acordo com o último balanço oficial morreram sete turistas da Coreia do Sul e 19 continuam desaparecidos nas águas do rio Danúbio, frente a Budapeste.

Segundo as primeiras informações um navio de grande porte colidiu com a embarcação onde se encontravam os turistas na quarta-feira à noite.