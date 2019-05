Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos voltou hoje a contar com todos os 23 jogadores disponíveis no treino, a menos de uma semana de defrontar a Suíça, no primeiro jogo da fase final da Liga das Nações de futebol.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a seleção nacional treinou pela primeira vez no período da manhã, depois de três dias seguidos a trabalhar durante a tarde, e Fernando Santos teve à sua disposição todos os jogadores, tal como já tinha acontecido na quarta-feira.

Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, os jogadores trabalharam sempre com bola, tendo o selecionador nacional dividido o grupo, em exercícios de circulação.