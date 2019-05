Actualidade

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, defendeu hoje a criação de uma rede europeia de territórios resineiros, como forma de criar uma estratégia comum e colocar o setor na Política Agricola Comum.

"Esta rede europeia tem como missão implementar uma estratégia comum para a resinagem, valorizando um produto natural que irá promover o território a partir de conceitos como a bioeconomia ou a economia circular, acrescentando valor à nossa resina e introduzindo importantes melhorias que vão desde um sistema de rastreabilidade à garantia de origem certificada", afirmou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo.

O autarca falava hoje no Centro de Ciência Viva da Floresta (CCVF) de Proença-a-Nova, onde estão a decorrer as jornadas internacionais "O Aproveitamento Resineiro: Florestas com Futuro", organizadas no âmbito do projeto comunitário SustForest Plus, cofinanciado pelo programa Interreg Sudoe, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).