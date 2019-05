Inquérito/CGD

O ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara vai ser ouvido na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público no dia 14 de junho, indicou hoje o presidente da comissão.

De acordo com Luís Leite Ramos (PSD), a audição ao antigo administrador do banco público, atualmente detido em Évora por tráfico de influências no âmbito do processo Face Oculta, ocorrerá pelas 14:30 de 14 de junho, uma sexta-feira.

Armando Vara foi nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos em 2006, para a equipa presidida por Carlos Santos Ferreira, tendo depois ambos transitado para o BCP em 2008.