Actualidade

A economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre do ano face ao último trimestre do ano passado, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o órgão de pesquisas do Governo brasileiro, na comparação com os três primeiros meses do ano passado, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,5%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em março de 2019, o PIB do país subiu 0,9%.

Em valores correntes, o PIB brasileiro totalizou 1,714 biliões de reais (cerca de 390 mil milhões de euros na cotação de hoje) no primeiro trimestre de 2019.