Ébola

O número de vítimas mortais causado pelo vírus do Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) já ultrapassou os 1.300, de acordo com o Ministério da Saúde.

Segundo a mesma fonte, o vírus já matou 1.302 pessoas, contra os 1.287 registados no anterior balanço do Governo, de 27 de maio.

O ministério refere que o número de casos é de 1.945, dos quais 1.851 confirmados em laboratório.