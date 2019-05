Actualidade

A Coreia do Sul vai enviar pessoal especializado para ajudar a Hungria nas operações de busca e resgate das vítimas do naufrágio de quarta-feira nas margens do rio Danúbio, em Budapeste, que matou sete turistas sul-coreanos.

A equipa, composta por 25 membros da agência nacional de combate a incêndios, marinha e guarda costeira sul-coreana, partiu hoje a caminho da Hungria.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul disse que neste grupo estão elementos que estiveram envolvidos nas operações de resgate do desastre do ferry em 2014, que matou mais de 300 pessoas na Coreia do Sul - um dos maiores acidentes marítimos do país.