A futebolista internacional portuguesa Matilde Fidalgo, defesa do Sporting de Braga, vai representar o Manchester City, tendo assinado um contrato válido por duas épocas, anunciou hoje o clube vice-campeão inglês.

"Matilde Fidalgo junta-se oficialmente ao plantel de Nick Cushing [treinador] no dia 01 de julho, com um contrato de dois anos, e irá vestir a camisa número 35", referem os 'citizens' no sítio oficial na internet.

A lateral direita, de 25 anos, foi campeã de forma consecutiva nas duas últimas épocas, em 2017/18 pelo Sporting, e em 2018/19 ao serviço do Sporting de Braga.