O protocolo que vai reger o emprego conjunto de patrulhas militares com as forças de segurança está pronto a assinar, afirmou hoje o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, garantindo que só será ativado em situações de "extrema gravidade".

"Temos estado a trabalhar no último ano com as forças de segurança e chegámos a um entendimento", disse o almirante Silva Ribeiro aos jornalistas em Porto Santo, à margem de um exercício com equipas de forças especiais das Forças Armadas, GNR, e internacionais.

A assinatura dependerá do acordo final entre a secretaria-geral do Sistema de Segurança Interna e o gabinete do primeiro-ministro, acrescentou.